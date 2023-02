Anknüpfen an 'goldene' Zeiten? Deutsche Bank mit Milliardengewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich nach einem trotz aller Krisen erneut erfolgreichen Jahr auf Kurs zu alter Stärke. "Dem Unternehmen geht es besser, als wir es 2019 erwartet hatten", sagte Finanzvorstand James von Moltke Ende Oktober anlässlich der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Die Bilanz für das Gesamtjahr 2022 legt der Frankfurter Dax-Konzern am Donnerstag vor.

Zwischen Januar und September vergangenen Jahres erzielte die Deutsche Bank mit gut 4,8 Milliarden Euro den höchsten Vorsteuergewinn in einem Neun-Monats-Zeitraum seit 2011. Nach Abzug von Zinszahlungen an die Inhaber nachrangiger Anleihen standen zum 30. September 3,2 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern.