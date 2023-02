Durch den erfolgreichen Abschluss der Übernahme hat die börsennotierte Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungskräfteberatung und On-Demand-Talent-Lösungen mit Hauptsitz in Chicago, 100 Prozent der Anteile von Atreus, den führenden Anbieter für Executive Interim Management in Deutschland mit Sitz in München, erworben. Gemeinsam mit der 2021 übernommenen US-amerikanischen Business Talent Group (BTG), ist Atreus nun Teil des neu gegründeten Unternehmensbereichs On-Demand-Talent von Heidrick & Struggles.

Die Akquisition von Atreus stärkt die globale Reichweite und führende Position von Heidrick & Struggles im Marktsegment On-Demand-Talent. Ziel ist es, in den kommenden Jahren in diesem Segment gemeinsam einen Weltmarktführer aufzubauen. Der Kauf von Atreus ist auch eine Investition von Heidrick & Struggles in Deutschland, einen strategisch bedeutenden Markt für das Unternehmen in Europa.

"Neben den deutschen Kerngeschäften von Heidrick & Struggles, Executive Search und Leadership Consulting, spielt On-Demand-Talent auf C-Suite-Level eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Unternehmen. Wir helfen ihnen dabei, kurzfristig und flexibel benötigte Talente mit spezifischen Fachkenntnissen auf Führungsebene zu gewinnen", sagt Dr. Nicolas von Rosty, verantwortlicher Partner von Heidrick & Struggles Deutschland. "Insbesondere jetzt, in einer Zeit großer Veränderungen und Volatilität können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, indem wir ihnen Zugang zu Top-Talenten verschaffen, um Stellen auf Interimsbasis zu besetzen oder Projekte voranzutreiben".

Gemeinsam sollen die sich ergänzenden Dienstleistungen zu neuen, integrierten und auf den Kunden zugeschnittenen Lösungen kombiniert werden. Als Teil von Heidrick & Struggles kann Atreus künftig noch internationaler und leistungsstärker agieren. Das aktuelle Atreus-Management unter der Führung der Gründer Dr. Harald Linné und Rainer Nagel bleibt bestehen.