Die Klarpay AG erweitert ihre globalen Zahlungsmöglichkeiten mit 13 neuen dedizierten Währungskonten

ZUG, Schweiz, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Klarpay AG markiert mit der Einführung von 13 neuen IBAN-Währungskonten eine bedeutende Erweiterung ihres internationalen Zahlungsangebots. Diese Ergänzung ermöglicht es digitalen Unternehmen, einschließlich Online-Händlern, Anzeigen-Netzwerken, Marktplätzen und Influencern, über Ihr Klarpay-Unternehmenskonto, weltweit Zahlungen in AED, AUD, CAD, DKK, HKD, HUF, JPY, MXN, NOK, PLN, SEK, TRY und ZAR zu empfangen und zu tätigen, zusätzlich zu den mehr als 80 Auszahlungswährungen, die bereits verfügbar sind.

Mit der Einführung dieser neuen Währungskonten werden die Kunden von Klarpay nun in der Lage sein, Geschäfte in mehreren Ländern und in mehreren Währungen effizienter zu führen und dadurch ihre Reichweite zu erweitern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen. Die internationalen Konten von Klarpay sind ideal für Unternehmen, die durch grenzüberschreitende Transaktionen weltweit expandieren wollen. Die Hinzufügung dieser neuen Währungskonten unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Händlerkunden die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in der digitalen Wirtschaft von heute erfolgreich zu sein.

„Wir freuen uns, unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Transaktionen anbieten zu können", sagte Martynas Bieliauskas, CEO von Klarpay. „Unser Ziel ist es, Unternehmen aller Größen zu befähigen, neue Märkte und Kunden zu erreichen, und diese neuen Währungskonten sind ein wichtiger Schritt, um diesem Ziel näher zu kommen."

Das All-in-One-Dashboard und die API von Klarpay macht es digitalen Unternehmen leichter, ihre grenzüberschreitenden Transaktionen effektiv zu verwalten, während die vorhersehbaren, sicheren und kostengünstigen grenzüberschreitenden Zahlungs- und FX-Funktionen des Unternehmens sicherstellen, dass sich Online-Unternehmen auf das Wachstum ihres Betriebs konzentrieren können, ohne sich um die Logistik internationaler Zahlungen sorgen zu müssen.

Die Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globaler Zahlungsakzeptanz und digitalen Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die 2019 gegründete Klarpay AG ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligtes und reguliertes Einlagenkreditinstitut nach Artikel 1b des Schweizerischen Bankengesetzes.

