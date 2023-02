NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 69 Euro angehoben. Der Modekonzern habe seine Marke erfolgreich erneuert und deutlich Marktanteile gewonnen, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Großteil der möglichen Marktanteilsgewinne dürfte nun aber erreicht sein. Das Umsatzwachstum dürfte daher 2023 nachlassen und sich damit in Richtung der Konkurrenzwerte bewegen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 18:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 19:00 / ET

Rating: Hold

Kursziel: 69 Euro