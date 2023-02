Nach Zins-Entscheid: Gold blickt Richtung Allzeithoch!

Nach dem wie erwartet ausgefallenen Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve kann der Goldpreis weiter zulegen. Inzwischen blickt das Edelmetall nun wieder Richtung 2.000 US-Dollar-Marke und darüber hinaus aufs Allzeithoch.

Federal Reserve: Keine Überraschung!

Keine Überraschung: Die Federal Reserve hat die Zinsen um 0,25% erhöht. Das war vom Markt zuvor mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent erwartet worden. Daraufhin legten die Märkte kräftig zu. In New York aber auch nachbörslich in Europa konnten die Aktienindizes ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Auch der Goldpreis unddie Ölpreise profitierten von einem in der Folge schwachen Dollar. Der könnte heute weiter verlieren. Denn sowohl die Bank of England als auch die Europäische Zentralbank werden wahrscheinlich die Zinsen mit einem großen Schritt um 50 Basispunkte anheben, was diese Währungen attraktiver macht.