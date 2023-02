Festen Boden unter den Füßen: Nachfolgekontor begleitet Nordhessisches Beratungsbüro für Boden und Umwelt (BBU) bei Unternehmensverkauf an die TERRAS Tiefbau Gruppe (FOTO)

Wetzlar/Trendelburg (ots) - Das auf Baugrundbewertung spezialisierte Beratungsbüro für Boden und Umwelt Dr. Schubert GmbH & Co. KG ("BBU") geht im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung mehrheitlich an die TERRAS Tiefbau Gruppe, ein Portfoliounternehmen der auf mittelständische Unternehmen fokussierten Beteiligungsgesellschaft AUCTUS Capital Partners AG, über. Der bisherige geschäftsführende Inhaber und Gründer Dr. Claus Schubert wurde bei dem Veräußerungsprozess exklusiv von der Wetzlarer M&A-Boutique Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand, beraten.



BBU wurde 1994 durch den Dipl.-Geologen Dr. Claus Schubert im hessischen Hofgeismar gegründet und entwickelte sich bis heute von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem interdisziplinär agierenden Beratungsbüro mit bundesweitem Kundenstamm. 2015 siedelte das Unternehmen aufgrund wachsender Kunden- und Aufgabenbereiche an den heutigen Standort in Trendelburg über, von wo aus es rund 500 Projekte jährlich im In- und Ausland für Privat- und Geschäftskunden betreut. Dabei liegen die Hauptaufgaben innerhalb der Ingenieur-, Umwelt- und Hydrogeologie sowie im Sachverständigenwesen für Erd- und Grundbau. Das Leistungsspektrum reicht von der Untersuchung vor Ort bis zur Fertigstellung von Gutachten, die alle erd- und grundbautechnischen Bereiche abdecken. Die Experten von BBU bedienen sich dabei unterschiedlichsten Methoden aus der klassischen Ingenieur-Geologie, ergänzt und vertieft durch den Einsatz geophysikalischer Verfahrenstechniken. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 26 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz über 3,5 Millionen Euro.

Das seit seiner Gründung von Dr. Claus Schubert inhabergeführte Unternehmen geht nun im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung mehrheitlich an die TERRAS Tiefbau Gruppe über, welche das renommierte Gutachterbüro im Sinne des Gründers weiter ausbauen wird. Bezüglich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Dr. Schubert selbst bleibt weiterhin im Unternehmen und als Berater für die TERRAS Tiefbau Gruppe tätig, die Geschäftsführung wird vom bisherigen BBU-Prokuristen Dr. Malte Schindler übernommen.