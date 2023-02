Münchner Unternehmer-Duo wird mit mocci "Top-Innovator 2023" (FOTO)

München (ots) - Die CIP Mobility GmbH erhält das TOP 100-Siegel 2023 als eines

der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands.



Ihre Innovationskraft konnte die CIP Mobility GmbH in einem unabhängigen,

wissenschaftlichen Auswahlverfahren mit mehr als 100 Kriterien aus fünf

Kategorien unter Beweis stellen: innovationsförderndes Top-Management, gutes

Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung sowie

Innovationserfolg. "Wir sind sehr stolz auf diese besondere Auszeichnung und

Ernennung zum Top-Innovator 2023! Sie beweist, dass wir uns auf unsere

Innovationskraft verlassen können, und spornt uns für die Zukunft weiter an,

Innovationen in unserem Unternehmen höchsten Stellenwert einzuräumen und somit

einen entscheidenden Beitrag für die vernetzte, grüne Zukunft zu leisten", so

Mitgründerin Yao Wen.



Effizient, reibungslos und nachhaltig