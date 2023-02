Die Grundlage für eine langanhaltende und gute Hautgesundheit sind nicht nur Mikronährstoffe, sondern auch eine ausgewogene Ernährung und eine gute Pflege. Bildquelle: gerryimages / pixabay.com

Mikronährstoffe sind unerlässlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Haut. Eine ausreichende Zufuhr von Mikronährstoffen kann dazu beitragen, die Haut gesund und jugendlich aussehen zu lassen. Einige wichtige Mikronährstoffe für die Haut sind Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Biotin, Zink und Selen.

Vitamin A ist wichtig für die Zellregeneration und hilft, die Haut glatt und straff zu halten. Vitamin C ist ein wichtiger Antioxidant, der die Haut vor schädlichen freien Radikalen schützt und dazu beiträgt, die Kollagenproduktion zu erhöhen. Biotin gehört zu den B-Vitaminen und kann nur in geringen Mengen im Körper gespeichert werden. Die Bedeutung für Haut, Haare und Nägel ist so groß, dass es ihm zu dem Beinamen Schönheitsvitamin verholfen hat. Trockene und gereizte Haut, brüchiges Haar bis hin zu Haarausfall können in einem Biotinmangel begründet sein. Vitamin E hilft, die Hautfeuchtigkeit zu erhalten und schützt die Haut vor Sonnenschäden. Vitamin D ist essentiell für die Haut und ihre wichtige Schutzfunktion. Mitursächlich für Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Akne oder Psoriasis ist häufig ein Vitamin-D Mangel. Auch Sonnenbrand entsteht schneller bei Personen im Mangel. Zink und Selen tragen dazu bei, die Wundheilung zu unterstützen und die Immunität der Haut zu stärken. Auch Zink ist an der Bildung von Kollagen beteiligt und ist somit besonders wichtig für eine straffe, elastische Haut.

Neben der Aufnahme dieser Mikronährstoffe durch die Ernährung, gibt es auch pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, die die Haut unterstützen können. Eines davon ist SkinHydral+ von vita7. Es enthält unter anderem pflanzliche Ceramide (Phytoceramide), die durch zahlreiche Studien eine positive Anti-Aging Wirkung auf die Haut belegt haben. Neben pflanzlichen Ceramiden, enthält SkinHydral+ auch andere wichtige Mikronährstoffe wie Vitamin C, Vitamin D, Biotin und Zink, die die Haut unterstützen und zur Reduzierung von Alterungsanzeichen beitragen können. Es ist ein sicheres und natürliches Nahrungsergänzungsmittel und eignet sich für Menschen jeden Alters und Hauttyps.

Ceramide sind natürliche Bestandteile der Haut, die für die Erhaltung der Hautbarriere und die Feuchtigkeitsregulation verantwortlich sind. Mit zunehmendem Alter und durch äußere Einflüsse wie Kälte, Wind, UV-Strahlung und Umweltverschmutzung, nimmt die Anzahl der Ceramide in der Haut ab, was zu einer schlechter funktionierenden Hautschutzbarriere und damit zu einem Feuchtigkeitsverlust in der Epidermis führt, da die Ceramide unsere Feuchtigkeitsspeicher in der Haut sind. Weniger Feuchtigkeit in der Haut wirkt sich ungünstig auf die Haut aus und macht sie trocken, rissig, gereizt und natürlich faltig. Ein häufiges Problem sind Trockenheitsfältchen, Krähenfüße, juckende Beine, spannende und fahle Haut sogar Hautkrankheiten wie Neurodermitis und Psoriasis sind Hautbilder bei denen der Haut an Feuchtigkeit in den tieferen Hautschichten mangelt.

Pflanzliche Ceramide (Phytoceramide), wie sie in SkinHydral+ von vita7 enthalten sind, stärken die Hautbarriere und verbessern die Feuchtigkeitsregulation, was zu einer glatteren, geschmeidigeren und jugendlicheren Haut führt. Ceramide sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Haut und schützen die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Ceramide können aber noch mehr, denn sie sind wesentlicher Bestandteil von Kollagen. Mit der Einnahme von Phytoceramiden können sogar Veganer ihren Kollagenaufbau fördern. Collagen ist für den Halt, Festigkeit und Struktur unserer Haut von wesentlicher Bedeutung. SkinHydral+ enthält hochdosiert Phyto-Ceramide aus glutenfreien Weizenkeimen und zusätzlich einen Hautschutzkomplex aus Vitaminen und Mineralien für die Hautpflege von Innen, lactosefrei, ohne Konservierungsmittel, ohne Zusatzstoffe, ohne Gentechnik und 100% vegan. Zudem mit nur einer Kapsel täglich zum Schlucken einfach in der Anwendung. SkinHydral+ fördert die Fähigkeit deiner Haut, Feuchtigkeit zu speichern, reduziert so Trockenheit und Falten, Juckreiz, fördert die hauteigene Kollagenproduktion und lässt deine Haut in nur 12 Wochen strahlen und deutlich praller aussehen. Das bestätigen jedenfalls 88 % unserer StudienteilnehmerInnen mit einem Anstieg der Hautfeuchtigkeit von 95%. Und das nicht nur kurzfristig, sondern auch langanhaltend und nachhaltig, wie klinische doppelblind Studien bestätigt haben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass viel Wasser zu trinken, eine ausgewogene Ernährung und eine gute Pflege der Haut weiterhin die Grundlage für eine gesunde Haut sind, und Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine gute Hautpflege und eine gesunde Ernährung betrachtet werden sollten.

Es ist jedoch eine gute Möglichkeit, die Haut zusätzlich und nachhaltig zu unterstützen und ihr zusätzliche Feuchtigkeit gerade von innen zu geben.



