MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Materialknappheit in der Industrie hat etwas abgenommen. Im Januar berichteten 48 Prozent der vom Ifo-Institut befragten Firmen von Engpässen. Im Dezember waren es noch fast 51 Prozent gewesen. Aber weiterhin könnten viele Unternehmen ihre hohen Auftragsbestände nur langsam abarbeiten, sagte Umfragenleiter Klaus Wohlrabe am Donnerstag in München.

Im Maschinenbau und in der Autobranche berichteten unverändert drei von vier Unternehmen von Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten. Bei den Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern sind es knapp ein Drittel. In der Chemischen Industrie entspannt sich die Lage weiter, hier ist nur noch knapp ein Viertel der Unternehmen betroffen - der niedrigste Wert seit Anfang 2021. Das Papiergewerbe ist mit 14 Prozent wenig betroffen. In der Metallerzeugung und -bearbeitung sank der Wert sogar auf 7 Prozent./rol/DP/stk