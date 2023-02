HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen zum vierten Quartal von 51 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Schlussquartal 2022 dürften eine positive Entwicklung belegen sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die Margen des Bremsenspezialisten unter der schwachen Entwicklung in China und den Sanktionen gegen Russland leiden./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 08:02 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 08:03 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

