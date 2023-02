YouTube Ads, TikTok und Co. - Wie KI Online Marketing revolutionieren wird

Was sind die wichtigsten Herausforderungen, denen sich Online Marketing Agenturen heute gegenübersehen?

Eine der größten Herausforderungen für Online Marketing Agenturen ist es, sich an die sich ständig ändernden Algorithmen und Regeln der sozialen Plattformen anzupassen. Es ist wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein und sicherzustellen, dass die Werbekampagnen im Einklang mit den Richtlinien der Plattformen stehen. Darüber hinaus müssen Online Marketing Agenturen sicherstellen, dass sie den richtigen Kanal für ihre Kunden auswählen und die besten Ergebnisse erzielen.



Neben den Plattformen selbst ist es natürlich wichtig, stets am Punkt der Zeit zu sein und technische Möglichkeiten in seinen Workflow einzubauen. Wir arbeiten beispielsweise immer mehr mit KI Tools in unserem Online Marketing.

Was sagst du zum Thema Fachkräftemangel in Deutschland?

Ich glaube, global gesehen, gibt es einen Fachkräftemangel in Deutschland, natürlich auch im Marketing Bereich. Auf eine einzelne Firma gesehen, trifft dies jedoch nicht zu. Es gibt genug Menschen im Bereich Marketing, auch gute. Diese arbeiten halt nur gerade wo anders. Wenn jetzt eine Firma sucht und nicht findet, dann liegt es nicht daran, dass es keine Leute gibt, sondern, dass die Firma einfach nicht attraktiv genug ist.

Ich würde zum Beispiel vorschlagen, lieber ein paar tausend Euro mehr in den Arbeitsplatz des Mitarbeiters zu investieren. Kaufe ihm ein MacBook Pro anstatt einen günstigen Laptop.



Zur Akquise nutzen wir für Kunden sehr oft auch Social Ads wie zum Beispiel bei Meta (Facebook), aber was viele Firmen verstehen müssen ist, dass es nicht nur an Ihrer Reichweite für eine Stellenanzeige liegt, sondern an Ihrem gesamten Branding. Menschen, egal, ob Mechaniker oder Marketing Spezialist, wollen bei tollen attraktiven Firmen arbeiten. Deshalb liegt es an den Firmen eine tolle attraktive Marke zu generieren. Genau dabei helfen wir unter anderem. Und ja, Branding kostet Geld, aber wird sich langfristig immer auszahlen.

Lohnt es sich noch in Paid Ads, wie Werbeanzeigen bei Google, YouTube, TikTok und co. zu investieren?

Ob es sich lohnt, in Paid Ads zu investieren, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie z.B. Zielgruppe, Branche, Wettbewerb, Budget und Ziele. Generell ist Paid Advertising eine gute Möglichkeit, um eine große Zielgruppe schnell zu erreichen und Traffic zu generieren. Mit den richtigen Strategien und Analysen kann es eine lohnende Investition sein, aber es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Kosten in Beziehung zu den erzielten Ergebnissen stehen. Es ist auch wichtig, regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Zwingend notwendig ist meiner Meinung nach ein Partner mit nachweisbaren Ergebnissen und langjähriger Erfahrung. Selbst wenn man diesen Bereich durch Inhouse Mitarbeiter abdecken möchte, sollte man sie durch einen erfahrenen Experten von Außen schulen lassen und Ihnen einen Ansprechpartner für Fragen und Updates an die Hand geben.



Wer hier spart, wird am Ende nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld verbrennen.

Welche sozialen Plattformen siehst du als die wichtigsten für bezahlte Werbeanzeigen im Internet?

Ich schalte in der Regel bei Facebook & Instagram, YouTube & Google, sowie TikTok und LinkedIn Werbung für meine Kunden.

In dieser Reihenfolge würde ich auch die Wichtigkeit definieren, wobei es natürlich immer von der jeweiligen Marke abhängig ist, welche Plattform am besten performed.

Wichtig anzufügen ist auch noch, dass es meiner Meinung nach hier nie ein Entweder, oder gibt. Es ist immer ein Und. Du musst auf allen Plattformen präsent sein, nicht nur auf einer. Hier ist es natürlich auch wichtig, den Content auf die Zielgruppe, aber auch auf die Stimmung des Nutzers der jeweiligen Plattform zuschneiden.

Was ist das Geheimnis erfolgreicher Online Werbekampagnen?

Das Geheimnis erfolgreicher Online Werbekampagnen ist die Kombination aus kreativen Anzeigen, einer sorgfältigen Zielgruppenauswahl und ständiger Optimierung. Es ist wichtig, dass die Anzeigen für die Zielgruppe relevant und ansprechend sind, und dass die Zielgruppe genau definiert wird, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus müssen Online Werbekampagnen ständig optimiert werden, um sicherzustellen, dass sie den besten ROI erzielen. Zielgruppen „brennen“ in der Regel nicht aus, was nach einiger Zeit, nach entsprechendem Adspend nicht mehr funktioniert, sind die Creatives.



Für die meisten werden Creatives nicht wirklich ausbrennen, da nicht so viel Geld ausgegeben wird. Skaliert man Kampagnen aber auf 20.000-50.000€ pro Tag, dann dauert es oftmals nur wenige Tage, bis ein Creative, das gestern noch super funktioniert hat, plötzlich gar nicht mehr funktioniert, also viel zu teure Ergebnisse bringt.

Worauf kommt es bei skalierbaren YouTube Ads wirklich an?

Ein erfolgreicher YouTube-Ad-Kampagne hängt von mehreren Faktoren ab:

Zielgruppe: Eine klare Definition der Zielgruppe und die Segmentierung des Publikums sorgen dafür, dass die Werbung nur an relevante Personen ausgespielt wird. Creative: Der Inhalt der Werbung, insbesondere das Video, muss ansprechend, informativ und einprägsam sein, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erlangen. Budget und Ziele: Eine klare Festlegung des Budgets und der Ziele, die erreicht werden sollen, hilft bei der Bestimmung der optimalen Einstellungen für die Kampagne. Targeting-Optionen: YouTube bietet eine Reihe von Targeting-Optionen, wie z.B. Interessen, Keywords, Standorte und Geräte, die genutzt werden können, um die Zielgruppe zu erreichen. Analyse und Optimierung: Es ist wichtig, regelmäßig die Kampagnen zu überprüfen und anzupassen, um sicherzustellen, dass das Budget effizient genutzt wird und die besten Ergebnisse erzielt werden.



Diese Faktoren sind für eine erfolgreiche YouTube-Ad-Kampagne von entscheidender Bedeutung. Eine sorgfältige Planung und Umsetzung kann dazu beitragen, dass die Ziele erreicht und das Budget effizient genutzt werden.

Kann man nach der DSGVO überhaupt noch profitable Werbeanzeigen schalten?

Definitiv. Es ist aber natürlich nicht mehr so einfach, wie früher und man sollte wissen, dass es keinen Sinn mehr macht, nach den Daten des Facebook Business Managers oder dem Google Ads Manager zu optimieren. Auch Google Analytics bietet keine adäquate Datengrundlage, um gute Entscheidungen zu treffen.

Wir arbeiten zum Beispiel zum Tracking unserer Kampagnen mit ausschließlich auf das Tracking spezialisierten Tools, um die einzelnen Marketingchannels wirklich tracken zu können.

Sind Tiktok ads wirklich das derzeitige große Ding?

Das derzeitige große Ding ist KI. Aber bezogen auf TikTok ads, ist es abhängig davon, welches Ziel ein Unternehmen mit TikTok-Anzeigen verfolgt. TikTok hat eine große und engagierte Nutzerbasis, was es zu einem attraktiven Kanal für die Werbung machen kann. Zudem kann man bei sehr guten und kreativen Videos neben der bezahlten Reichweite auch zusätzliche organische Reichweite erzielen.

TikTok-Anzeigen können sehr günstige, jedoch auch teuer sein und es ist wichtig, dass sie sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine gute ROI (Return on Investment) zu erzielen. Es ist am besten, eine umfassende Analyse der Zielgruppe und des Marktes durchzuführen, um zu entscheiden, ob TikTok-Anzeigen das richtige Werbemittel für ein bestimmtes Unternehmen sind.

Zu TikTok kann man zusammenfassend eines sagen. Alles, wirklich alles steht und fällt mit dem Creative.

Welchen Einfluss wird KI auf Paid Advertising haben?

KI Tools, wie sie derzeit aus dem Boden schießen, werden unser Leben komplett verändern. Auch das Online Marketing Game wird sich um 180 Grad drehen. Viele Jobs werden wegfallen. KI Systeme werden nach Vorgabe Bilder, Texte, Sounds erstellen und selbstständig Kampagnen optimieren können.

Ich bin davon überzeugt, dass es nach wie vor wichtig bleiben wird, dass man die Brand versteht, eine zur Marke und Zielgruppe passende Strategie entwickelt und umsetzt, aber die täglichen Aufgaben von Marketing Agenturen werden über kurz oder lang von Tools übernommen werden.

Ich prognostiziere, dass 9 von 10 Marketingagenturen in 5 Jahren nicht mehr existent sein werden, da sie diesen Zug verpasst haben werden und dadurch obsolet sind.

Du arbeitest nur mit Premium Kunden, warum und was sind für dich Premium Kunden?

Premium-Kunden sind Kunden, die bereit sind, für höherwertige Produkte und bessere Dienstleistungen höhere Preise zu zahlen und zudem Investitionsabsichten haben. In unserem Fall bedeutet das zum Beispiel, mindestens 20.000€ pro Monat als Werbebudget. Sie erwarten eine bessere Qualität als von Durchschnittsagenturen, einen höheren Standard an die Kommunikation und haben in der Regel eine höhere Kaufkraft.

Premium-Kunden sind oft langfristige Kunden, die treu bleiben und bereit sind, mehr für eine Dienstleistung auszugeben, die ihren Ansprüchen und Erwartungen gerecht wird.

Ein Premium Kunde diskutiert nicht wegen ein paar hundert Euro im Monat, da er fix definierte Ziele hat und weiß, dass er dafür auch investieren muss. Zudem liefert ein Premium Kunde on Time, was wir brauchen, um hochwertige Werbeanzeigen zu schalten. Da muss man nicht, wie bei kleineren Kunden ohne strukturiertes Team, permanent hinterherlaufen, dass man die Infos bekommt, die man braucht.



Bei Premium Kunden sind alle Abläufe wesentlich strukturierter, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder Mitarbeiter hat selbst ein hohes Qualitätsniveau und nur so kann ich am Ende auch die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.



Deshalb arbeite ich nur noch mit Premium Kunden.

Ben Schneider ist ein auf Paid Ads spezialisierter Unternehmer aus Deutschland. Seit über 15 Jahren ist er einer der führenden Experten im Bereich Performance Marketing. Stets am Puls der Zeit, verwaltet er das Online Marketing für einige der bekanntesten Marken weltweit auf Plattformen wie Facebook/Instagram, YouTube/Google, TikTok, LinkedIn und Co.



Benjamin Schneider

https://benschneider.biz/

info@benschneider.biz

https://www.instagram.com/benschneider87/