FRANKFURT (dpa-AFX) - Die steigende Hoffnung auf eine bald wieder laschere Zinspolitik treibt am Donnerstag mit viel frischem Schwung die Immobilienwerte an. Für die Papiere von Vonovia ging es im Dax um 5,1 Prozent hoch. LEG , TAG Immobilien und Aroundtown stellten dies im MDax mit Kurssprüngen zwischen 5,7 und 8,2 Prozent noch in den Schatten. Der europäische Sektor gehörte mit drei Prozent zu den Spitzenreitern in der Branchenwertung.

Die Hoffnung, dass die Zinsen künftig nicht mehr so stark angehoben werden und sogar eine Zinsanhebungspause eintreten könnte, sorge für Auftrieb, hieß es aus dem Handel. Die Branche wird als Profiteur einer vielleicht bevorstehenden Zinswende angesehen, nachdem rasant steigende Zinsen ihr 2022 stark zugesetzt hatten. Diese hatten den Immobilienmarkt zum Erlahmen gebracht und den Unternehmen die Finanzierung verteuert.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins erwartungsgemäß nur noch um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hätten weniger "falkenhaft" gewirkt, urteilte am Morgen die Commerzbank. Gemeint ist mit diesem Ausdruck eine etwas weniger harte geldpolitische Gangart. Die Experten der ING Bank erwarten jetzt nur noch eine weitere Zinsanhebung der Fed mit nochmals 0,25 Prozentpunkten im März. Rezessionskräfte würden anschließend den Weg ebnen für Zinssenkungen später im Jahr, so ihre Vermutung./tih/ajx/stk