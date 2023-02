Weltkrebstag Zahl der stationären Krebsbehandlungen 2021 auf neuem Tiefstand

WIESBADEN (ots) -



- Krebs ist mit einem Anteil von 8 % an allen Krankenhausaufenthalten weiterhin

der vierthäufigste Behandlungsgrund

- Häufigste Todesursache bei 40- bis 79-Jährigen: Jeder dritte Todesfall in

dieser Altersgruppe war 2021 Folge von Krebs

- Lungen- und Bronchialkrebs besonders weit verbreitet



Im Jahr 2021 wurden knapp 1,44 Millionen Patientinnen und Patienten wegen einer

Krebserkrankung im Krankenhaus behandelt. Damit sank die Zahl der stationären

Krebsbehandlungen im zweiten Corona-Jahr auf einen neuen Tiefstand der

vergangenen 20 Jahre, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des

Weltkrebstages am 4. Februar mitteilt. Gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020

ging die Zahl der krebsbedingten Klinikaufenthalte 2021 um 1,2 % zurück,

gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals rund 1,55 Millionen

Krebsbehandlungen betrug der Rückgang 7,2 %.