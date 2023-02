Heidrick & Struggles übernimmt Atreus, Deutschlands Marktführer für Interim Management

München (ots) -



- Die Akquisition schafft die Grundlage für ein integriertes Talent- und

Führungskräfte-Beratungsangebot für temporäres und permanentes Management

- Das Management von Atreus bleibt an Bord

- Markenname Atreus bleibt erhalten

- Heidrick & Struggles verstärkt mit Atreus seine marktführende Position im

wachsenden Bereich für "On-Demand" Führungskräfte und Interimslösungen



Durch den erfolgreichen Abschluss der Übernahme hat die börsennotierte Heidrick

& Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler

Führungskräfteberatung und On-Demand-Talent-Lösungen mit Hauptsitz in Chicago,

100 Prozent der Anteile von Atreus, den führenden Anbieter für Executive

Interim Management in Deutschland mit Sitz in München, erworben. Gemeinsam mit

der 2021 übernommenen US-amerikanischen Business Talent Group (BTG), ist Atreus

nun Teil des neu gegründeten Unternehmensbereichs On-Demand-Talent von Heidrick

& Struggles.