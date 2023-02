- Der zentrale Teil der Madube Pan weist ähnlich wie die Eden Pan, wo eine JORC-Mineralressource von 286.909 t Li2CO3 (LCE)[ii] definiert wurde, hohe Lithiumwerte auf.

- Wie in der Eden Pan ist die Mineralisierung in der Madube Pan in den grünen Toneinheiten erhöht, die sich ebenfalls im Zentrum der Pfanne befinden.

- Die durchschnittliche Tiefe der mineralisierten Zone in der Madube-Pfanne beträgt 7,5 m, verglichen mit einer durchschnittlichen Tiefe von 5,5 m in der Eden-Pfanne.

- Sowohl die Eden- als auch die Madube-Pfanne wurden nur bis zu einer Tiefe von bis zu 18 m von der Oberfläche aus gebohrt, sodass das Potenzial für weitere mineralisierte Zonen in der Tiefe auf beiden Schürfstellen besteht.

- Eine aktualisierte Mineralressourcenerklärung für das Bitterwasser Clay Project, die sich aus der Madube Pfanne ergibt, wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

- Metallurgische Testarbeiten mit Schwefelsäure und organischen Säuren stehen kurz vor dem Abschluss; die Ergebnisse werden im Februar erwartet

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das auf eine Reihe von Projekten in Namibia abzielt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold ausgerichtet sind, freut sich, die Untersuchungsergebnisse für alle in der Madube-Pfanne gebohrten Löcher bekannt zu geben, die ähnliche Gehalte wie in der Eden-Pfanne aufweisen, wo zuvor eine Lithium-JORC-Ressource definiert wurde1.

Philip le Roux, Chief Executive von Arcadia, erklärte: "Die Untersuchungsergebnisse in der Madube-Pfanne bestätigen das Vorhandensein von Mineralisierungen im gesamten Gebiet der Bitterwasser-Pfanne und lassen auf eine bedeutende Erweiterung der Mineralressourcen im Lithium-Ton-Projekt Bitterwasser hoffen. Zusätzliche Arbeiten in anderen Pfannen sind nun geplant, um die Tonmineralressource so weit wie möglich zu erweitern."