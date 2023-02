Metroplan führt gemeinsam mit der Hamburg School of Business Administration eine Studie zu Trends im Standortauswahlprozess von Unternehmen durch / Den Trends der Branche auf der Spur (FOTO)

Hamburg (ots) - Gemeinsam mit einem Team aus Studierenden der Hamburg School of

Business Administration (HSBA) hat das Hamburger Beratungs- und

Planungsunternehmen Metroplan GmbH eine Studie zu aktuellen Trends im

Standortauswahlprozess von Unternehmen umgesetzt. Die Studie, die von Prof. Dr.

Max Johns, Vizepräsident für Forschung & Internationales der HSBA, begleitet

wurde, stellt heraus, dass wirtschaftliche Faktoren nach wie vor den größten

Einfluss auf die Standortauswahl von Unternehmen haben. Auch weitere Aspekte wie

Nachhaltigkeit und stabile Lieferketten haben in den letzten Jahren an Relevanz

gewonnen. Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass sich das norddeutsche

Unternehmen in seiner Arbeit bereits mit den wichtigen Themen und Faktoren bei

der Standortauswahl auseinandersetzt.



Metroplan erhält durch Studie unverfälschte Einblicke in den

Standortauswahlprozess