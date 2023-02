Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Angebotspreise von Kaufimmobilien in 47ausgewählten deutschen Wintersportorten zeigt:- Spitzenpreise in den Bayerischen Alpen: In Schliersee (6.855 Euro),Garmisch-Partenkirchen (6.751 Euro) und Grainau (6.239 Euro) zahlenImmobilienkäufer die höchsten Quadratmeterpreise- Kaufimmobilien im Schwarzwald: Quadratmeterpreise reichen von 2.345 Euro bis3.237 Euro- Immobilieneigentum in der Nähe zum Skilift für weniger als 2.000 Euro proQuadratmeter gibt es unter anderem im Bayerischen Wald, Thüringer Wald undHarzThermen, Mountainbike-Parks oder Sommerrodelbahnen - viele Wintersportortebieten neben Skipisten längst ein vielfältiges Freizeitangebot fürs ganze Jahr.Wer eine Immobilie in den Bergen erwirbt, kann dort also mehr als nur seinenWinterurlaub genießen. Daher sind Ferienimmobilien in Wintersportorten beliebtund oftmals sehr teuer. Am meisten zahlen Immobilienkäufer im beliebten Urlaubs-und Wintersportort Schliersee in den bayerischen Alpen. Dort liegen dieAngebotspreise aktuell bei 6.855 Euro pro Quadratmeter. Zu diesem Ergebnis kommteine Analyse von immowelt, in der die Angebotspreise von Eigentumswohnungen undHäusern in 47 ausgewählten deutschen Winterurlaubsorten in der Nähe einesSkigebiets untersucht wurden. Für das hohe Preisniveau in Schliersee sorgt vorallem die attraktive Lage des Ortes am gleichnamigen See inmitten idyllischerBerglandschaften. Hochpreisige Anwesen mit Seeblick, die siebenstellige Beträgekosten, sind dort keine Seltenheit.Bayerische Alpen mit Abstand am teuerstenHinter Schliersee folgt im Preisranking das bei Touristen beliebteGarmisch-Partenkirchen. Wer am Fuße der Zugspitze eine Ferienimmobilie erwerbenwill, zahlt 6.751 Euro pro Quadratmeter. Im benachbarten Grainau, demdrittteuersten Ort in der Analyse, müssen Immobilienkäufer mit 6.239 Euro fürden Quadratmeter rechnen. Von den 47 untersuchten Winterurlaubsorten befindensich die 27 teuersten allesamt in den Bayerischen Alpen. Selbst im günstigstenAlpen-Winterurlaubsort, dem im Oberallgäu gelegenen Balderschwang, fallen dieAngebotspreise mit 3.284 Euro pro Quadratmeter höher aus als in allen anderenuntersuchten Skiorten Deutschlands.Nach den Bayerischen Alpen ist der Schwarzwald die Winterurlaubsregion mit denhöchsten Angebotspreisen. Am meisten zahlen Käufer dort im Luftkurort Feldberg,wo der Quadratmeter 3.237 Euro kostet. Die niedrigsten Angebotspreise inDeutschlands höchstem Mittelgebirge gibt es in Bernau im Schwarzwald. Wer dorteine Immobilie erwerben möchte, muss mit Quadratmeterpreisen von 2.345 Euro