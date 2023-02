OWM-Vorsitzender Uwe Storch übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der AGF / Seven-One-Manager Guido Modenbach bleibt Stellvertreter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Uwe Storch ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der AGF

Videoforschung GmbH. Er ist derzeit auch Vorsitzender der Organisation

Werbungtreibende im Markenverband (OWM). Erstmals steht damit ein Vertreter des

Kundenverbandes an der Spitze des Aufsichtsratsgremiums der AGF. Storch

engagiert sich bereits seit 2014 in der AGF und gehört dem AGF-Aufsichtsrat seit

Gründung der GmbH 2017 an.



Storch tritt die Nachfolge von Dr. Torsten Rossmann an, der dem Aufsichtsrat von

1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 vorstand. Rossmann, der in dem Gremium

WeltN24 vertreten hat, hat den Aufsichtsrat zum Jahreswechsel verlassen. Die

Axel-Springer-Tochter wird nun durch WeltN24-Geschäftsführer Frank Hoffmann

repräsentiert.