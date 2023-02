Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed vorgelegt und den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Fed-Chef Jerome Powell hatte anschließend klargestellt, dass in diesem Jahr noch mehrere Zinserhöhungen folgen werden. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass man erste disinflationäre Signale sehe. Die US-Börsen reagierten auf die Zins-Neuigkeiten mit weiteren Kursgewinnen ( wallstreet:online berichtete ).

Die EZB strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Diese Zielmarke ist seit Monaten weit entfernt. Im Januar schwächte sich der Preisauftrieb zwar erneut ab, dennoch lagen die Verbraucherpreise im Währungsraum einer ersten Schätzung der Statistikbehörde Eurostat zufolge um 8,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Deutschland lag die Inflationsrate im Dezember bei 8,6 Prozent. Vor allem hohe Energie- und Lebensmittelpreise heizen die Teuerung an.

Nach der Ankündigung am Donnerstag erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde, man erwarte weiterhin ein gedämpftes Wachstum. Auch die Kerninflation - also die Teuerungsrate ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise - bleibe hartnäckig bei über fünf Prozent. Die Inflation habe für Aufwärtsdruck bei den Löhnen gesorgt, und dadurch bleibe auch der Preisdruck hoch. Hinzu komme der aktuell sehr starke Arbeitsmarkt.

Sowohl der deutsche Leitindex DAX als auch der französischen CAC 40 stehen am Donnerstagnachmittag kräftig im Plus. Der DAX legte mehr als 1,8 Prozent zu und steht nun nur noch knapp unter der Schwelle von 15.500 Punkten.

DIe EZB erhöht zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Damit steigt der Leitzins auf drei Prozent. Die Währungshüter kündigten außerdem an, dass im März ein dritter Zinsschritt folgen soll.

DAX & Co. legen kräftig zu DAX-Rallye geht weiter! EZB erhöht die Zinsen und kündigt weitere Schritte an

Schreibe Deinen Kommentar

Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

Kein Mitglied? Werden Sie Teil Deutschlands größter Finanz-Community.

Disclaimer