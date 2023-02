FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwachen Finanzmärkte, die hohe Inflation und hauseigene Probleme haben die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS im vergangenen Jahr voll getroffen. "2022 war für die DWS das 'ultimative Superbären-Szenario': alle Anlageklassen unter Druck, ein Krieg in Europa und Sorgen um die deutsche Wirtschaft", sagte Unternehmenschef Stefan Hoops bei Vorstellung der Jahresbilanz am Donnerstag in Frankfurt. "Hinzu kamen DWS-spezifische Herausforderungen." Kunden zogen im großen Stil Gelder aus den Fonds ab, und der Gewinn brach wegen gestiegener Kosten ein. Für die im SDax notierte Aktie ging es nach den Nachrichten abwärts.

Hoops, der DWS seit Mitte vergangenen Jahres führt, will im laufenden Jahr zumindest beim Mittelzufluss die Wende schaffen. Die Nettomittelflüsse sollen getrieben durch die Wachstumsbereiche "Alternatives" und "Passive" wieder in den positiven Bereich zurückkehren. Im Geschäftsbereich "Passive" bietet DWS zum Beispiel ETFs auf Indizes an. Im Segment "Alternatives" werden etwa Immobilienanlagen für vorwiegend deutsche institutionelle Kunden angeboten.