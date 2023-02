Laut Lars Wissler, Chef des " Aktie der Woche "-Börsendienstes sowie Informatiker und einer der Gründer und Geschäftsführer von PWP Leeway, gab es tatsächlich aus Sicht der Marktteilnehmer "eine positive Überraschung": "Wie in meinem Wochenausblick erwartet, ist der S&P 500 noch während der Verkündung der Fed-Zinsentscheidung leicht gestiegen. Die Zinserhöhung um 0,25 Prozent entsprach den angekündigten Markterwartungen. Allerdings überraschte die Aussage von Fed-Chef Powell in der Pressekonferenz, dass die Fed zum ersten Mal den Beginn einer deflationären Phase bestätigen könne. Diese Bestätigung erzeugt eine Sicherheit, die der Markt sehr erfreut aufnimmt. Entsprechend stark präsentierten sich die Aktienmärkte und es ist durchaus wahrscheinlich, dass sie statt des erwarteten 'Sell The News'-Events weiter ansteigen", so Lars Wissler. Wissler fasst zusammen: "Die Zinserhöhung war eine erwartete, verkaufbare Neuigkeit. Aber die Bestätigung einer deflationären Phase ist eine echte, positive Überraschung, die den Treibstoff für einen Bruch der wichtigen Widerstände aus der Wochenvorschau liefern kann." Passend zum Thema: Sichern Sie sich Wisslers kostenlosen (!) Report "Comeback Aktien - fünf Top-Werte für Ihr Depot!

Ebenfalls auf der Seite der Börsenbullen ist Martin Goersch, mit Mike Seidl Chef-Autor des Börsendienstes "Amercia's Most Wanted": "Powell hatte gestern am Abend die Chance, den Markt deutlich nach unten zu treiben und hat auf diese Möglichkeit verzichtet. Anscheinend hat die Fed verstanden, dass es drei bis vier Quartale braucht, bevor ihre Maßnahmen in der Realwirtschaft ankommen. Die erste Zinserhöhung erfolgte im März 2022 und ist noch nicht einmal zwölf Monate alt. Daher ist es weise von der Fed, nun etwas von der Bremse zu gehen. Wir vom "America's Most Wanted" rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung im März. Für die Märkte scheint klar zu sein, dass das vorläufige Ende der Zinserhöhungen in Sicht ist. Wir sehen das als äußerst positives Zeichen für die Aktienentwicklung auf Sicht der nächsten Monate", so Goersch.

Das Statement von Marcel Torneys von smallCAP Champions, ist durchwachsen von zurückhaltendem Optimismus: "So manch ein Pessimist dürfte noch einmal gewisse 'Hoffnungen' im Hinblick auf die US-Notenbank-Entscheidung gehegt haben, nachdem die bisher von Pessimisten-Seite postulierten Crash-Szenarien ausblieben. Die Aktienmärkte, aber auch Gold, reagierten zunächst positiv auf die Fed. Ob das Ganze allerdings in der Fortsetzung der Rallye im DAX münden wird, bleibt zunächst noch abzuwarten. Zum einen braucht es nach Fed-Entscheidungen immer etwas Zeit, ehe sich die Märkte 'sortiert' haben und zum anderen müssen mit Blick in den dichten Terminkalender kurzfristig noch andere Klippen umschifft werden. Kurzum: Eine gewisse Erleichterung ist angebracht, mehr sollte es aber (noch) nicht sein", meint Torney.

