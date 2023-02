Cannovum AG gründet Anbau-Allianz für Genusscannabis in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Die Cannovum AG gründet die Premium Anbau-Allianz für Cannabisals Genussmittel in Deutschland. Ziel der Anbau-Allianz: Aufbau des Netzwerksaus Unternehmen und Partnern, das sich zu einer starken Interessenvertretung derCannabisbranche entwickelt und mit der kommenden Legalisierung schnell in derLage ist, den Bedarf an hochwertigem legalem Cannabis in Deutschland zu decken.Premium-Gründungspartner ist Tim Spieker, Inhaber des Unternehmens HortensienSpieker.Die Allianz aus Anbau-, Technologie- und Vertriebsexperten ist wichtig für dendeutschen Cannabismarkt, da den Planungen der Bundesregierung zufolge Cannabisals Genussmittel nur hierzulande angebaut werden darf. Auf diese Weise entstehenzwar ein Markt mit einem Volumen von bis zu acht Milliarden Euro und potenziellauch 27.000 neue Arbeitsplätze. Bei einem geschätzten Bedarf von rund 400 TonnenCannabis pro Jahr wird es aber lange dauern, bis deutsche Produzenten diesenMarkt vollständig bedienen können. Fachleute gehen von einer enormen Nachfrageaus. Diese Nachfrage kann nur von vorbereiteten, starken Unternehmen verlässlichund nachhaltig gedeckt werden.Deshalb trägt Cannovum durch die Partnerschaft mit Fachbetrieben in derAnbau-Allianz dazu bei, dass die Menschen in Deutschland sehr viel schneller aufkontrollierte, hochwertige und nachhaltig hergestellte Cannabisproduktezugreifen können. Möglich wird das unter anderem durch den Austausch von Wissenund Erfahrungen sowie den gemeinsamen Einsatz für die Anliegen derAnbaubetriebe. Eine ökologische und klimapositive Art des Anbaus steht imVordergrund."Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit von Unternehmen entscheidendist, um den legalen Cannabisanbau in Deutschland zu fördern", sagt Pia Marten,Co-Gründerin und CEO der Cannovum AG. "Durch die Gründung der Allianz möchtenwir einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Branche weiterentwickeln undschnell den Bedarf an Genusscannabis, der im Zuge der Legalisierung entstehenwird, decken kann."Gründungsmitglied der Anbau-Allianz ist neben Cannovum ein weiterer versierterund starker Partner, das führende Gartenbauunternehmen Hortensien Spieker.Inhaber Tim Spieker bereitet bereits einen eigenen, separaten Standort mit neuenFlächen für die Legalisierung vor und wird im Rahmen der gesetzlichenMöglichkeiten und Richtlinien voraussichtlich bis zu 10,8 Tonnen Cannabis proJahr auf nachhaltige, CO2-positive und damit klimapositive Art anbauen."Wir möchten mit unserer Erfahrung und unserem hohen Qualitätsanspruch dazubeitragen, dass Menschen in Deutschland ein sicheres Premium-Produkt konsumierenkönnen", sagt Tim Spieker. "Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Cannovumeine auf Augenhöhe liegende Partnerschaft eingehen, um unsere Blüten gemeinsamin hochwertige Produkte verarbeiten und in den Vertrieb bringen zu können." Derbisherige Pflanzenbetrieb von Hortensien Spieker läuft unabhängig von denCannabis-Plänen weiter.Hortensien Spieker plant, seine Cannabisblüten exklusiv an Cannovum zuvertreiben. Dies ist jedoch keine Voraussetzung für Unternehmen, um Teil derAnbau-Allianz zu werden.Interessierte Betriebe finden auf http://www.anbauallianz.de weitereInformationen.Pressekontakt:Klaus Madzia, IR & PR, Cannovum AGTelefon +49 30 3982 163 62E-Mail: mailto:klaus.madzia@cannovum.comCannovum AGRheinsberger Str. 76/7710115 BerlinT: 030/3982163 60E: mailto:info@cannovum.comW: http://www.cannovum.deISIN: DE000A2LQU21WKN: A2LQU2Börsen: Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, gettexWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168143/5431397OTS: Cannovum AG

