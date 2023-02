NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Zahlen zum vierten Quartal von 175 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern stützten das optimistischere Szenario mit Blick auf den Kurs, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ermutigend sei, dass die Vergleichswerte als Basis für die weitere Entwicklung des Betreibers sozialer Netzwerke nun sänken./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 23:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 23:17 / ET

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +18,99 % und einem Kurs von 165,7EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 225 US-Dollar