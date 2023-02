NEW YORK (dpa-AFX) - Mehr Vertrauen der Anleger in die künftige Geschäftsentwicklung, weitere Aktienrückkäufe und Kostensenkungen haben der zuletzt schon wieder besseren Laune der Meta-Aktionäre am Donnerstag kräftigen Schub verliehen. Für die Meta-Aktien zeichneten sich im vorbörslichen US-Handel Gewinn von rund einem Fünftel ab. Analyst Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies sieht in den Geschäftszahlen für 2022 reichlich Gründe, optimistisch für das neue Jahr zu sein.

In einem schwachen Marktumfeld habe die Plattform umsatzseitig im Schlussquartal stark abgeschnitten, das Wachstum habe sich wechselkursbereinigt nicht verlangsamt, erklärte der Experte. Zudem verbessere sich offenbar die Rendite der Werbekunden von Meta für ihre Ausgaben auf den Plattformen des Unternehmens. Damit dürfte der Anteil von Meta an den Werbebudgets der Unternehmen wachsen.