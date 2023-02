Frankfurt am Main (ots) -



- 31,3 % der kleinen und mittleren Unternehmen melden im vierten Quartal 2022

restriktives Bankenverhalten

- Kredithürde für Großunternehmen steigt nach Rückgang im Vorquartal rasant an

- Kreditnachfrage insgesamt weiter unterdurchschnittlich



Im Schlussquartal 2022 ist die KfW-ifo-Kredithürde für kleine und mittlere

Unternehmen zum dritten Mal in Folge angestiegen. 31,3 % der befragten

Mittelständler, die sich in Kreditverhandlungen befanden, stufen das Verhalten

der Banken als restriktiv ein. Das sind 3,4 Prozentpunkte mehr als im

Vorquartal. Die Kredithürde für den Mittelstand hat damit zugleich einen neuen

Höchststand seit Einführung der aktuellen Befragungsmethodik im Jahr 2017

erreicht.





Vor allem die mittelständischen Firmen aus Einzelhandel (+8,6 Prozentpunkte) undder Dienstleistungssektor (+ 6,7 Prozentpunkte) waren von den strafferenKreditvergabekonditionen betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe (-2,9Prozentpunkte) hat sich die angespannte Situation am Kreditmarkt im Vergleichzum Vorquartal leicht aufgehellt.Nachdem die KfW-ifo-Kredithürde für Großunternehmen im dritten Quartal nochleicht gesunken war, spüren diese nun auch ein restriktiveres Bankenverhalten inKreditverhandlungen. Im vierten Quartal 2022 schoss die Kredithürde für diegroßen Firmen förmlich nach oben. Jedes vierte (24,3 %) der befragtenGroßunternehmen in Kreditverhandlungen stuft das Verhalten der Banken alsrestriktiv ein - was mehr als einer Verdopplung ggü. dem Vorquartal entspricht."Das Jahr 2023 lässt weitere Zinsanstiege und ein schwierigeresmakroökonomisches Umfeld erwarten. Beides dürfte dazu beitragen, dass dieSituation am Kreditmarkt für die Unternehmen aller Größenklassen ungemütlichbleibt und sich möglicherweise noch verschärft", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib.Der Anteil der Unternehmen, die überhaupt mit Banken Kreditverhandlungenführten, ist im vierten Quartal noch weiter gesunken liegt weiter unter demlängerfristigen Durchschnitt. 19,3 % (-1 Prozentpunkte) der Mittelständler und29,2 % (-0,7 Prozentpunkte) der Großunternehmen fragten Finanzierungen nach. Demrückläufigen Anteil von Unternehmen in Verhandlungen steht gegenüber, dass dasVolumen des Kreditneugeschäfts der Banken seit Jahresbeginn 2022 einen rasantenAufwärtstrend hingelegt hat. In Q3 2022 lag es mit 36,1 % deutlich über demWachstum der letzten Jahre. Eine mögliche Erklärung dieses Befunds dürfte sein,dass vor allem große Unternehmen oder Unternehmen in vom Krieg und derEnergiekrise besonders betroffenen Bereichen aktuell außerplanmäßig hoheFinanzierungsbedarfe haben. Zudem treiben staatliche Stützungsmaßnahmen fürbesonders betroffene Unternehmen die Kreditvergabe zusätzlich."Mit der Eintrübung der konjunkturellen Lage dürfte in den kommenden Quartalender Anteil der Unternehmen in Kreditverhandlungen wieder stärker im Einklang mitder Entwicklung der Kreditnachfrage stehen. Dies liegt vor allem auch daran,dass die Investitionsaktivität im Jahr 2023 schwächer ausfallen dürfte", soKöhler-Geib.Die KfW-ifo-Kredithürde steht unter KfW-ifo-Kredithürde | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/) zum Download zur Verfügung.