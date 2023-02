--------------------------------------------------------------

Weitere Informationen mit Line-up: tanzcafe-arlberg.at

http://www.tanzcafe-arlberg.at

Lech Zürs am Arlberg (ots) - Das Tanzcafé Arlberg Music Festival gehört zu LechZürs und Stuben wie der Eiswürfel zum Après-Ski-Spritzer. Inmitten dermalerischen Bergkulisse verschmelzen von 2. bis 16. April endlose Skipisten mitspannend besetzten Konzertbühnen und magnetisch anziehenden Dancefloors. Dasunverwechselbare Winterwonderland wird dabei zum Setting für ein stilvollesOpen-Air-Spektakel, das seinesgleichen sucht. Wenn das Dorf zur Bühne wird, sindSonnenskiläufer mit einem Schwung mittendrin in einem Berge versetzenden Line Upaus Swing und Funk, Soul und Pop, Jazz und R'n'B, Schlager und A-Capella, BigBand und Electro. Kurzum: Über den Gipfeln regiert ein genreübergreifenderHigh-Level-Sound-Mix, der keinen kalt lässt. Schließlich brennt sich dasFestival, das erneut von den künstlerischen Leiterinnen Julia Mumelter und RenéeJud gestaltet wird, bei den internationalen und nationalen Künstlern genauso indie Seele ein wie bei den Besuchern, die zwei Wochen lang Live-Musik vomFeinsten erleben dürfen. Weil sich das Tanzcafé immer neu erfindet, werden dieActs heuer nicht nur auf den Sonnenterrassen, in den Skihütten und an denHotelbars in Szene gesetzt, sondern gibt es in Lech auch erstmals eine eigeneFestivalbühne. In diesem Sinne: Auf zur Snow-Show!Wenn über den Gipfeln des Arlbergs abgefahrene Skischwünge auf einenschwungvollen Sound-Mix treffen, werden Frühlingsgefühle wach und hat dasTanzcafé Arlberg Music Festival endlich wieder Hochsaison. Zwei Wochen lang -von 2. bis 16. April - wird der international bekannte und beliebteWintersportort zum Schauplatz für ein außergewöhnliches Open-Air-Spektakel, beidem musik- und tanzbegeisterte Sonnenskiläufer voll auf ihre Kosten kommen. Vordem Hintergrund der beeindruckenden Berglandschaft darf dabei getanzt undgefeiert werden, was das Zeug hält: Als Festival-Locations dienen stilvolleHotelbars, sonnendurchflutete Terrassen, urige Hütten und coole Clubs. Da wiedort wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten, das so gut wiekein Genre auslässt und nicht nur renommierten Austro-Acts, sondern auchspannenden internationalen Künstlern eine imposante Bühne bietet. Apropos: AmRüfiplatz in Lech wird heuer auch erstmals eine eigene Festivalbühneeingerichtet. Mit diesem neuen Spielort wollen die künstlerischen LeiterinnenJulia Mumelter und Renée Jud, die wieder für das hochkarätige Programmverantwortlich zeichnen, den Festivalcharakter dieses außergewöhnlichen