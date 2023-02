Berlin (ots) -



- Konsumentenkredite sind seit April 2022 laut Bundesbank im Markt insgesamt

kontinuierlich teurer geworden

- Banken-Umfrage zeigt: Kreditzinsanstieg im Markt könnte sich innerhalb der

nächsten 3 Monate abschwächen, Zinsunterschiede zwischen Banken könnten größer

werden

- Zinsunterschiede zwischen Banken sind für Kreditinteressent*innen in der Regel

entscheidender als Zinsentwicklung im Markt



Zahlen der Deutschen Bundesbank zeigen: Konsumentenkredite kosteten 2022 im

Bundesdurchschnitt rund 6 Prozent Zinsen (2021: 5,54 %). Im ersten Quartal 2022

waren sie so günstig wie in keinem anderen Quartal seit 2003. Seit April 2022

sind Konsumentenkredite laut Bundesbank jedoch kontinuierlich teurer geworden.

Im November 2022 lag der von der Bundesbank zuletzt veröffentlichte effektive

Jahreszinssatz im Bundesdurchschnitt bei 6,81 Prozent. (1)





Der Zinsanstieg könnte sich innerhalb der nächsten 3 Monate abschwächen und dieZinsunterschiede zwischen Banken könnten größer werden. Das deuten dieErgebnisse einer vom Kreditvergleichsportal smava.de durchgeführten Umfrageunter Banken in Deutschland an. (2)Zinsanstieg könnte sich in den kommenden 3 Monaten abschwächen -Zinsunterschiede zwischen Banken könnten größer werden"Die Ergebnisse von smavas Banken-Umfrage deuten Veränderungen sowohl imgesamten Kreditmarkt als auch bei den Banken selbst an. 60 Prozent der befragtenBanken rechnen damit, dass Konsumentenkredite im Markt insgesamt in den nächsten3 Monaten teurer werden. 33 Prozent gehen jedoch davon aus, dass der Zinssatzinsgesamt im Markt konstant bleiben wird. 7 Prozent halten sogar eineZinssenkung für möglich. Der kontinuierliche Zinsanstieg der letzten Monatekönnte sich also zumindest abschwächen. Denn 50 Prozent der befragten Bankengehen davon aus, dass der Zinssatz ihrer Konsumentenkredite in den nächsten 3Monaten im Schnitt konstant bleibt, 7 Prozent halten sogar einen sinkendenZinssatz für möglich", sagt Alexander Artopé, CEO des Kreditvergleichsportalssmava.de.Parallel gehen 43 Prozent der befragten Banken jedoch davon aus, dass derZinssatz ihrer Konsumentenkredite innerhalb der nächsten 3 Monate im Schnittsteigen wird. Die ohnehin bestehenden Zinsunterschiede zwischen Banken könntenfolglich größer werden. "Wir haben im Januar 2023 im Kreditvergleich vonsmava.de bereits festgestellt, dass von Zinssenkungen bis hin zu Erhöhungenalles dabei war. Blindes Vertrauen auf ein einzelnes Kreditangebot etwa von derHausbank kann einen also teuer zu stehen kommen", sagt Alexander Artopé.Zinsunterschiede zwischen Banken sind in der Regel entscheidender alsZinsentwicklung im MarktBanken haben schon immer unterschiedlich hohe Zinssätze für den gleichen Kreditverlangt. Nun kommt noch hinzu, dass sie die Zinssätze unterschiedlich oft undstark anpassen. 50 Prozent der befragten Banken gehen davon aus, dass derKreditzinssatz ihrer Bank innerhalb der nächsten 3 Monate im Schnittvoraussichtlich konstant bleibt. 7 Prozent gehen sogar von einem sinkendenZinssatz aus. 43 Prozent hingegen gehen von einem voraussichtlich steigendenZinssatz aus. "Für alle, die demnächst einen Kredit aufnehmen möchten, wird esnoch schwerer, sich alleine einen Überblick über die Zinsanpassungen der Bankenzu verschaffen. Im Zweifel zahlen sie deshalb zu viel für ihren Kredit. Wer etwaeinen 10.000-Euro-Kredit über 84 Monate mit einem Zinssatz von 8 Prozent statt 5Prozent bei einer anderen Bank abschließt, zahlt unter dem Strich mehr als 1.000Euro zu viel", erklärt Alexander Artopé. Ein solcher Zinsunterschied zwischenBanken ist für diejenigen, die einen Kredit aufnehmen möchten, in der Regeldeutlich relevanter als die Zinsentwicklung im Markt insgesamt, dennZinsunterschiede lassen sich mithilfe von Kreditvergleichsportalen gut erkennenund für sich nutzen.Datenquellen(1) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik; Zinssätze und Volumina für dasNeugeschäft der deutschen Banken / Konsumentenkredite an private Haushalte von01/2003 bis 11/2022 (zuletzt abgerufen am: 05.01.2023)(2) smava hat die im Kreditvergleich von smava.de vertretenen Banken im Januar2023 anonym befragt, wie sich ihrer Einschätzung nach der effektiveJahreszinssatz im Markt insgesamt (Bundesdurchschnitt) und im Durchschnitt beiihrer Bank in den kommenden 3 Monaten entwickeln wird. Im Hinblick auf dieZinsentwicklung im Markt haben 15 Banken eine Einschätzung abgegeben, imHinblick auf die Zinsentwicklung bei der eigenen Bank haben 14 Banken eineEinschätzung abgegeben. Zur Bank-Übersicht: https://www.smava.de/kredit/partner/Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung im Original: http://www.smava.de/presse/pressemitteilungen