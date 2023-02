10. Cloud Unternehmertag setzt innovative Impulse für digitalen Wandel im Mittelstand (FOTO)

Bonn (ots) - Der 10. Cloud Unternehmertag ( http://www.cut2023.com ) der

Scopevisio AG brachte in seinem Jubiläumsjahr wieder zahlreiche kleine und

mittelständische Unternehmen in Bonn zusammen. Unter dem Motto Simplify your

daily business bot die Veranstaltung ein inspirierendes Programm mit Keynotes,

Expertentalks und Diskussionen rund um die Themen Digitalisierung und

Automatisierung. Prominente Speaker wie Prof. Dr. Dr. hc. mult. Hermann Simon

lieferten Impulse und Denkanstöße. In vielen Praxisbeispielen wurden konkrete

Problemstellungen und mögliche Lösungswege diskutiert.



Scopevisio CEO Dr. Jörg Haas betonte: "Mittelständler sollten die

Digitalisierung trotz der aktuellen Krisen und momentan schwierigen Lage nicht

aufschieben. Gerade jetzt braucht es Mut zur Digitalisierung."