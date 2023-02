Medaro Mining entdeckt Lithiumpegmatite auf dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South in der Region James Bay in Quebec

2. Februar 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA)(OTC:MEDAF)(FWB:1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der Boden- und Gesteinsproben bekannt zu geben, die im Rahmen der Explorationsarbeiten im Jahr 2022 auf dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South („CYR“ oder das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay im Norden von Quebec entnommen wurden. Die Ergebnisse lieferten höher als erwartete Lithiumwerte in mehreren Pegmatiten, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet erprobt wurden. Diese Pegmatitzonen korrelieren mit Lithiumanomalien, die in Bodenproben ermittelt wurden, und werden durch Schürfgrabungen und Bohrungen weiter erkundet. In den Boden- und Gesteinsproben wurden auch anomale Werte anderer seltener Metalle wie Beryllium, Cäsium, Niob und Tantal ermittelt.