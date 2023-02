Gehaltsangabe im Stellenangebot Ja oder nein? (FOTO)

Hamburg (ots) - Während in unserem Nachbarland Österreich bereits seit einem

Jahrzehnt die Gehaltsangabe in einer Stellenanzeige gesetzlich verpflichtet

wurde, schweigen die Deutschen noch immer, wenn es um das monatliche Einkommen

geht.



Allerdings ist inzwischen der Wunsch nach mehr Transparenz auf dem Stellenmarkt

auch in Deutschland größer geworden. In diesem Beitrag erfahren interessierte

Leserinnen und Leser, wieso Sie die Angabe eines Gehalts in der nächsten

Stellensuche testen sollten: