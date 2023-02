Schumacher Packaging investiert im Jubiläumsjahr in erneuerbare Energien und nachhaltige Verpackungslösungen (FOTO)

Ebersdorf bei Coburg (ots) - Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten

europaweit agierenden Hersteller für maßgeschneiderte Verpackungen aus Well- und

Vollpappe ( http://www.schumacher-packaging.com ), setzte ihren dynamischen

Wachstumskurs in 2022 erfolgreich fort. In diesem Jahr feiert das Unternehmen

sein 75. Jubiläum und investiert verstärkt in Nachhaltigkeit: Der Ausbau

erneuerbarer Energien und die Reduzierung von Kunststoffen in Verpackungen durch

den Einsatz natürlicher Rohstoffe stehen im Fokus.



Bis 2025 will Schumacher Packaging rund 700 Millionen Euro in den Ausbau

vorhandener sowie in den Bau neuer Werke investieren. Für 2023 steht jedoch das

Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Denn der Verpackungsspezialist verfolgt das

ehrgeizige Ziel, bis 2035 klimaneutral zu produzieren und setzt daher auf

modernste, effiziente und umweltfreundliche Technologien. Rund 45 Millionen Euro

fließen in den Bau von Solarkraftwerken, für den Ausbau der Windenergie sind 10

bis 20 Millionen vorgesehen. Aktuell befindet sich ein Solarpark am deutschen

Standort Forchheim im Bau, zwei weitere Parks entstehen in Polen. Für 2023 und

2024 ist die Errichtung von fünf weiteren Solarkraftwerken in Deutschland und

Polen geplant. Die Gesamtleistung aller Photovoltaikanlagen wird rund 12 GW/h

betragen.