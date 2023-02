Nächste Phase des Einlagenwettbewerbs Attraktivere Angebote bei Direktbanken treffen auf weiterhin große Zurückhaltung bei Regionalbanken

Köln / Frankfurt (ots) - Der Wettbewerb im Einlagengeschäft ist derzeit

gespalten. Während sich Direktbanken inzwischen im offenen Wettbewerb um

Neukunden befinden und sich gegenseitig nahezu wöchentlich mit immer noch

attraktiveren Angeboten überbieten, zahlen Regionalinstitute überwiegend noch

überhaupt keine Zinsen in kurzfristigen Produkten. Ein Kommentar von Steffen

Ulitzka und Steven Kiefer von der globalen Strategieberatung Simon-Kucher:



Der 31. Januar 2023 markiert einen weiteren "Tabubruch" im bereits seit Monaten

zumindest im Direktbanken-Sektor reaktivierten Einlagenwettbewerb. Seit diesem

Tag ist klar, dass dieser künftig nicht länger nur auf der Grundlage immer

höherer und länger garantierter Zinsen auf Tagesgeldkonten ausgestragen werden

wird. Stattdessen bietet die C24-Bank, als erste Bank in Deutschland seit Beginn

der Zinswende, nun auch eine Verzinsung auf Girokonten. Dabei bietet die

C24-Bank nicht nur einen durchaus attraktiven Zinssatz von 2,0 Prozent an,

sondern garantiert diesen auch gleich bis zum Ende des Jahres. Danach sollen

weiterhin Guthabenzinsen in Abhängigkeit des dann gültigen EZB-Leitzinses

gezahlt werden.