Skoda Auto Deutschland verlängert Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Skoda Auto Deutschland tritt weiterhin als Hauptsponsor

des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der deutschen Rad-Nationalmannschaften

auf



> Als Fahrzeugpartner stellt Skoda den Fuhrpark für den BDR bereit





> Skoda Logo ziert neues Nationaltrikot sowie die Fahrzeuge des Renndienstes undtaucht prominent auf sämtlichen Kommunikationskanälen des BDR auf> Skoda unterstützt auch 2023 zahlreiche Breitensportrennen und ist offiziellerPartner der Deutschland TourDie erfolgreiche Partnerschaft von Skoda Auto Deutschland und dem Bund DeutscherRadfahrer (BDR) geht auf die nächste Etappe: Der Importeur der Erfolgsmarke undder Sportverband verlängern ihre Partnerschaft und gehen 2023 ins 17. gemeinsameJahr. Skoda ist damit weiterhin Hauptsponsor des BDR und der deutschenRad-Nationalmannschaften, das Markenlogo ziert das neue Nationaltrikot. Zudemstellt das Unternehmen 24 Fahrzeuge für den Radsportverband bereit."Am Anfang unseres Unternehmens stand eine Fahrradmanufaktur - daher hat dasZweirad bei Skoda schon immer eine besondere Bedeutung", betont Uwe Ungeheuer,Leiter Marketing bei Skoda Auto Deutschland. "Es ist großartig, dass wir dieerfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer fortsetzen könnenund den Zweiradsport in Deutschland schon im 17. Jahr unterstützen können."Uwe Rohde, Vize-Präsident Marketing und Kommunikation im BDR, erklärt: "Wirfreuen uns, mit Skoda Auto Deutschland einen verlässlichen Partner an unsererSeite zu haben, der uns die Anreise zu allen Wettkämpfen in ganz Europaermöglicht."Langjährige Partnerschaft zwischen Skoda Auto Deutschland und dem BDRDie erfolgreiche Partnerschaft zwischen Skoda Auto Deutschland und dem BundDeutscher Radfahrer besteht schon seit 2007. Inzwischen tritt die Marke im 17.Jahr als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner eines der größten und erfolgreichstenSportverbände Deutschlands auf. Mit 24 Fahrzeugen stellt Skoda dem BDR einenvielseitigen Fuhrpark zur Verfügung, mit dem zum Beispiel die Nationalteams zunationalen wie internationalen Rennen anreisen. Zum Einsatz kommen viele OctaviaCombi, die sich mit ihrem herausragenden Platzangebot und praktischenDachgepäckträgern für die Rennräder perfekt für diese Aufgabe eignen. Aber auchdas große SUV Kodiaq, das Mittelklasseflaggschiff Superb und der reinelektrische Enyaq iV zählen zum Fuhrpark des BDR.Markenlogo ziert das neue NationaltrikotAls Hauptsponsor der deutschen Rad-Nationalmannschaften ziert das Skoda Logo