Düsseldorf (ots) - Auf dem Arbeitsmarkt und in deutschen Unternehmen ist viel

Bewegung. Nach Stagnation und Beschäftigtenabbau stehen Unternehmen vor weiteren

Hürden, die großen Transformationsdruck erzeugen. Nun gilt es, sich

zukunftssicher aufzustellen. Christian Summa, Geschäftsführer und Partner bei

der Unternehmensberatung von Rundstedt, zeigt fünf Trends in der Workforce

Transformation, mit denen Unternehmen ihre Herausforderungen meistern, um den

Aufschwung der nächsten Jahre zu nutzen.



1. Krisen: Zukunft durch kluge Partnerschaften und Weiterbildungsangebote

Corona, Lieferkettenprobleme und die starke Erhöhung der Energiepreise setzenUnternehmen unter Druck. Sie sind zu radikalen Kostensenkungen, auch beimPersonal, gezwungen. Aufgrund des demographisch bedingten Arbeitskräftemangelsfürchten Arbeitgeber, jetzt genau die Mitarbeitenden zu verlieren, die siezukünftig an anderer Stelle dringend brauchen werden.Einen Ausweg kann ein Partner-Dreieck aus Restrukturierungsberatern,Arbeitsrechtlern und Workforce-Transformation-Experten bieten, das fürUnternehmen individuelle Lösungsansätze entwickelt. Die Partner erarbeiten eingemeinsames Vorgehensmodell, das die Liquidität sichert und gewährleistet, dassdas richtige Team für den nächsten Aufschwung an Bord sein wird. Je nachBranche, Mitbestimmungsgrad und Region braucht es dafür unterschiedlicheModelle, die von einem erfahrenen Arbeitsrechtler in Kooperation mit demManagement und Betriebsräten aufgesetzt wird. EinWorkforce-Transformation-Experte unterstützt parallel bei der Skill-Bewertungder Beschäftigten, um die verborgenen Kompetenzen und den Bedarf anWeiterbildung aufzudecken.2. Strukturwandel: wertschöpfenden Beitrag der Beschäftigten bei derTransformation frühzeitig mitdenkenGerade für Unternehmen der Automobilindustrie und der Energieversorgung ist esherausfordernd, die kurzfristige Restrukturierung zeitgleich mit dermittelfristigen Transformation ihres Geschäftsmodells zu bewältigen. Sie müssenzugleich Kosten senken und das neue Geschäftsmodell erarbeiten.Statt auf schnellen Personalabbau zu setzen, sollte bereits heute definiertwerden, welche Skills und Kompetenzen für die Transformation gebraucht werdenund mit dem vorhandenen Mitarbeitenden-Potential abgeglichen werden. Dazu gehörtauch, realistisch einzuschätzen, welche Beschäftigten in welchem Umfangerfolgreich Re- und Upskilling-Programme absolvieren können und wollen. Eineenge Zusammenarbeit von Management und HR-Verantwortlichen mitUnternehmensberatern und Spezialisten für Strategische Personalplanung