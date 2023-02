Pan American Energy erhält Genehmigung für Erweiterung von Phase-1-Bohrprogramm auf 22 Lithium-Erkundungskernbohrlöcher

Bureau of Land Management hat Notice of Amendment genehmigt, wodurch Programm von 19 auf 22 Lithium-Erkundungskernbohrlöcher erweitert wird

2. Februar 2023, Calgary (Alberta) / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für die zuvor beim Tonopah Field Office des Bureau of Land Management („BLM“) eingereichte Notice of Amendment („NOA“) für Explorationsbohrungen bei seinem 17.334 ac umfassenden Lithiumprojekt Horizon erhalten hat. Das Unternehmen hat nun die Genehmigung, um bis zu 22 Lithium-Erkundungskernbohrlöcher zu bohren, einschließlich des entsprechenden Zugangs zu bundesstaatlichen Gebieten und Mineralien, die unter der Verwaltung des Tonopah Field Office des BLM stehen und sich etwa 7,4 Meilen westlich von Tonopah in Esmeralda County in Nevada befinden.

Chief Executive Officer Jason Latkowcer sagte: „Nach einer gründlichen Überprüfung unseres ursprünglichen, 19 Lithium-Erkundungskernbohrlöcher umfassenden Plans wurde festgestellt, dass das Hinzukommen von drei zusätzlichen Bohrlöchern an der Nordspitze unseres Konzessionsgebiets, unmittelbar südlich des Projekts Tonopah Flats von American Battery Technology, uns die beste Möglichkeit bieten würde, schon früh im Phase-1-Programm eine Lithiummineralisierung vorzufinden. Das Bergbau-, Genehmigungs- und Änderungsunterstützungssystem durch das Bureau of Land Management von Nevada beweist einmal mehr, wie großartig es ist.“

Abb. 1: Standorte der Bohrlöcher

Abb. 2: Standorte der Bohrlöcher 2

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.