Der wichtigste Absatzmarkt für Volkswagen ist China. Dort werden derzeit 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Im Zukunftsmarkt Elektromobilität spielen die Wolfsburger im Reich der Mitte noch eine untergeordnete Rolle. An der Spitze der Bestsellerliste in China waren 2022 bereits zwei reine Elektroautos. Dabei nimmt Teslas Model Y mit 455.000 Einheiten den zweiten Rang ein. Auf Rang vier in der Verkaufsstatistik landete der konventionell angetriebene VW Lavida. Insgesamt rollten in China 2022 23,56 Millionen PKW neu auf der Straße. Dabei residiert VW mit einem Marktanteil von 13 Prozent noch immer auf Platz eins. Der hohe Anteil hat aber zwei Haken: Bei reinen Elektroautos spielt Volkswagen noch eine untergeordnete Rolle. Punkt zwei ist das Klumpenrisiko von Volkswagen in China. Sollte China einen Konflikt mit Taiwan vom Zaun brechen, könnten die dabei entstehenden Verwerfungen VW frontal treffen.

