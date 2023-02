Kommunikation auf Augenhöhe EDEKAs neue Ausbildungskampagne spricht die Sprache der Generation Z (FOTO)

Hamburg (ots) - EDEKA ist mit aktuell mehr als 19.000 Auszubildenden in mehr als

50 Berufen und dualen Studiengängen einer der größten Ausbilder Deutschlands.

Mit seiner Ausbildungskampagne spricht der Lebensmitteleinzelhändler ab sofort

junge Talente auf Augenhöhe an. Kombiniert werden dabei traditionelle

Unternehmenswerte und klar erkennbare Designelemente mit der Bildsprache und

Tonalität der Generation Z. Authentizität und Individualität in der Ansprache

stehen dabei ebenso im Vordergrund wie der Fokus auf Wertschätzung für die

Bedürfnisse und Lebenswelten der jungen Generation. Die multimediale Kampagne

wird auf vielen Ebenen ausgespielt - auf Social-Media-Kanälen ebenso wie online,

am POS und im Out-of-Home-Umfeld sowie mit Merchandising-Produkten aus der

EDEKA-Welt.



Viel Freiraum für Selbstverwirklichung und Abwechslung auf der einen Seite,

Stabilität, Sicherheit und gute Aufstiegschancen auf der anderen - die Ansprüche

der Generation Z an Ausbilder und Arbeitgeber stellen neue Herausforderungen

auch in der Ansprache potenzieller Azubis. Genau hier setzt der EDEKA-Verbund

mit der neuen Ausbildungskampagne an, in der echte EDEKA-Nachwuchstalente die

Hauptrolle spielen.