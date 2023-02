BEIJING, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Sheng Hong Holding Group, ein führendes Hightech-Unternehmen in Suzhou, hat einen Vertrag über die Bauprojekte einer Batterie-Gigafabrik und eines neuen Energieforschungsinstituts unterzeichnet, die eine Gesamtinvestition von etwa 30,6 Milliarden Yuan in der Stadt Zhangjiagang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu beinhalten.

Die Projekte werden in Phasen abgeschlossen und werden nach Abschluss voraussichtlich einen Jahresumsatz von mehr als 56 Milliarden Yuan generieren. Unter anderem wird erwartet, dass die erste Phase des 24-GWh-Projekts und das neue Energie- und Batterieforschungsinstitut mit einer Gesamtinvestition von 14 Milliarden Yuan innerhalb von drei Jahren abgeschlossen und in Betrieb genommen sein werden, wobei der Jahresumsatz auf 24 Milliarden Yuan geschätzt wird.