DZ BANK stuft Meta auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Meta nach Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 100 auf 180 US-Dollar angehoben. Der Facebook- und Instagram-Konzern richte sich stärker auf künstliche Intelligenz, Kurzvideos und die Erhöhung der Werbeerlöse auf den Kurznachrichtendiensten aus, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er neben dem überraschend hohen Anstieg der Nutzerzahlen, dass die Ausgabenseite in den Fokus rückt, was sich vor allem in höheren freien Cashflows widerspiegeln dürfte. Wermann hob seine Schätzungen deutlich an./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 13:11 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 13:18 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +18,80 % und einem Kurs von 165,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m