EUR/USD - Kursziel erreicht

Am Vortag hieß es im Insight: "Über der Marke von 1,090 USD wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 1,092 USD zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre ein Hochlauf bis zur Marke von 1,100 USD zu erwarten. Zu beachten ist, dass am heutigen Mittwochabend der US-Leitzinsentscheid stattfindet und es in der Folge zu erhöhter Volatilität im EUR/USD kommen könnte." Das Kursziel bei 1,100 USD erreicht. Jetzt könnte zunächst ein Rücklauf bis zum 10er-EMA abgewartet werden, wo sich dann eine neue Long-Chance bieten könnte.

Trading-Strategie: