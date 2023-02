Eine neue Studie der Colorado School of Mines legt den Schluss nahe, dass Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) mit seiner Surebet-Entdeckung bisher nur die Spitze des Eisbergs gefunden hat. Die Wissenschaftler stellen fest, dass die für die Goldmineralisierung in der Surebet-Entdeckung verantwortlichen Flüssigkeiten magmatischen Ursprungs sind und aus einer Tiefe von 5-7 Kilometern stammen.

Die petrographischen Untersuchungen deuten auf eine tief liegende Porphyrquelle hin, die nicht nur für die Mineralisierung der Surebet-Zone selbst, sondern auch für weitere jüngst entdeckte Aufschlüsse auf dem Golddigger Projekt entlang eines acht Kilometer langen Trends ursächlich sein könnten. Goliath hatte die Studie in Auftrag gegeben, um die Entstehungsgeschichte der Mineralisierung auf seinem Projekt besser zu verstehen.

Auf der Basis dieser neuen Erkenntnisse hat Goliath erst vor kurzem sein Landpaket von 23.859 Hektar auf 54.771 Hektar mehr als verdoppelt. Die neu abgesteckten Grundstücke erstrecken sich über 56 Kilometer entlang der Bruchzone der so genannten „Roten Linie und bieten ein enormes zusätzliches Entdeckungspotenzial in riesigen Gebieten mit neuen Aufschlüssen, die vor kurzem durch den permanenten Rückzug von Gletschern entstanden sind. Die Rote Linie markiert den Kontakt zwischen den Gesteinen der Stuhini-Gruppe und der Hazelton-Gruppe, von der man annimmt, dass sie eine wichtige Markierung ist, in deren Umkreis von ~2,5 km sich die meisten der Weltklasse-Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen im Goldenen Dreieck befinden).



Abbildung 1: Goliath hat seine Landposition jüngst verdoppelt und verfügt nun über Explorationslizenzen beiderseits des geologischen Kontakts der so genannten „roten Linie“ (rot).

Dr. Quinton Hennigh, technischer und geologischer Direktor von Crescat Capital, einem strategischen Aktionär von Goliath Resources, kommentierte; Die Arbeiten, die das Team von Dr. Thomas Monecke von der Colorado School of Mines vor kurzem durchgeführt hat, zeigen ein sehr klares genetisches Modell, wonach Surebet aus magmatisch abgeleiteten Fluiden entstanden ist, die möglicherweise aus einer noch nicht identifizierten porphyrischen Quelle stammen. Dies verheißt Gutes für die Entdeckung einer noch umfangreicheren Mineralisierung in der Region um Surebet und in der Tiefe."

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath Resources, zog Parallelen zur Entdeckung des goldreichen Kupferporphyrsystems von GT Gold: „Man könnte eine mögliche Analogie zu GT Golds anfänglicher Entdeckung der Lagerstätte Saddle South herstellen, einem edelmetallreichen Adersystem, das schließlich zur Entdeckung der Lagerstätte Saddle North führte. Alle bisherigen Arbeiten, die sich auf insgesamt nur 6 Monate "boots-on-the-ground" belaufen, zeigen, dass wir bei Golddigger gerade erst begonnen haben, an der Oberfläche zu kratzen und wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs sehen."

Für die Bohrsaison 2023 sind mindestens 21 Bohrfelder und ca. 20.000 Bohrmeter geplant, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der bekannten Ausdehnung der 1,6 Quadratkilometer großen Surebet-Zone und der neu identifizierten GoldenGate Feeder-Zone liegt, die eine sehr hochgradige Goldmineralisierung und sichtbares Gold in Bohrkernen sowie Oberflächenproben mit Gehalten von bis zu 924,4 g/t Au (29,7 Unzen Au) und 3.023 g/t Ag (97,1 Unzen Ag) enthält. Schürfungen und potenzielle Bohrungen werden auch entlang des neu entdeckten Surebet-Korridors stattfinden, der sich über 8 km in Nord-Süd-Richtung erstreckt und ein Gebiet von ~30 Quadratkilometern umfasst.

Rund um das Golddigger-Grundstück existiert eine hervorragende Infrastruktur: Straßen, eine Anlegestelle für Gezeitenkähne, eine Hochspannungsleitung, Unterkünfte für 300 Mitarbeiter in Kitsault mit Straßenzugang nach Terrace und Prince Rupert.

Fazit: Roger Rosmus erinnert zu Recht daran, dass Goliath seine bisherigen Entdeckungen in einem effektiv in einem extrem kurzen Zeitraum von nur 6 Monaten gemacht hat, während derer die Geologen vor Ort sein konnten. Die jüngste Studie der Colorado School of Mines unterstreicht, welches enorme zusätzliche Entdeckungspotenzial für die kommenden Jahre auf Golddigger besteht. Immerhin ist das Projekt jetzt auf 540 km² gewachsen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusiche-rung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidun-gen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum To-talverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktu-alität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interes-senskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist