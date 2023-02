Sojern erweitert Führungsteam mit strategischen Neueinstellungen

SAN FRANCISCO, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Sojern, die führende Plattform für digitales Marketing im Reisebereich, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams durch strategische Neueinstellungen bekannt. Die Neueinstellungen kommen zu einer Zeit, in der viele Technologieunternehmen mit den Herausforderungen des Marktes konfrontiert sind. Da sich die Reisebranche derzeit erholt, unterstützt Sojern Reisemarken, die der Marktnachfrage entsprechen. Dabei konzentriert sich Sojern auf bestimmte vertikale Sektoren wie Hotels und Reiseziele und investiert in Technologie und Mitarbeiter. Zu den Neueinstellungen gehören: Preeya Patel, Vice President, People und Stephen Fitzgerald, Vice President, Hotels North America.

„Bei Sojern investieren wir weiterhin in unser größtes Kapital, unsere Mitarbeiter, und ich freue mich sehr über unsere Neueinstellungen und die Erfahrung, die sie mitbringen", erklärt Mark Rabe, CEO. „Wir haben Mitarbeiter, die seit dem ersten Tag bei uns sind, was für unsere Unternehmenskultur spricht. Wir wachsen weiter, und wir sind stolz darauf, in das Wachstum unseres Teams zu investieren. Diese Neueinstellungen spiegeln einige der Bereiche wider, in die wir im Jahr 2023 und darüber hinaus investieren – Menschen, Technologie, Hotels und Reiseziele."