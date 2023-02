Broadcom Investor-Update – Apple vor dem Absprung? Ist die Kursrallye endgültig vorbei?

Broadcom ist ein in San Jose in Kalifornien ansässiges Unternehmen, dessen Geschäftsmodell hauptsächlich auf der Entwicklung und dem Design von Halbleiterlösungen beruht. Die Produktion der Chips wird dank des Fabless Modells an externe Dienstleister ausgelagert, weshalb Broadcom keine eigenen Fabriken besitzt. Anschließend werden die produzierten Halbleiter in zahlreichen Industrien verwendet mit Schwerpunkten in den Bereichen Netzwerk, Breitband, Rechenzentren und Wireless. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Broadcom mit Halbleitern einen Umsatz von ca. 78 Prozent.

