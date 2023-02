Eine klinische Studie hat gezeigt, dass die KI-Technologie von Cardiomatics ein genaues Instrument zur Bewertung der Belastung durch Vorhofflimmern (VHF) ist

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Die vom Universitätskrankenhaus Basel in der

Schweiz durchgeführte Studie zielte darauf ab, die Verbindung zwischen der

VHF-Belastung und deren gesundheitlichen Folgen zu untersuchen. Sie hat gezeigt,

dass die hochmoderne Technologie von Cardiomatics die Belastung durch

Vorhofflimmern sehr genau und automatisch bewerten kann.



Die zertifizierte Online-SaaS-Plattform von Cardiomatics bietet erstklassige

Langzeit-EKG-Analysen zur Unterstützung der Herzgesundheitsversorgung. Ihre

fortgeschrittenen Algorithmen wurden in verschiedenen klinischen Studien

validiert und kommerziell von Hunderten von Kardiologen und Allgemeinmedizinern

aus mehr als 15 Ländern auf der ganzen Welt verwendet, unter anderem in

Deutschland, in der Schweiz, in Polen und im Vereinigten Königreich.