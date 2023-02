Landesregierung beschließt Rieden-Verordnung - Historischer Schritt für steirischen Wein

Steiermark/Graz (ots) - Mit dem heutigen Tag wurde in der steirischen

Landesregierung die Rieden-Verordnung beschlossen und damit ein Meilenstein für

den steirischen Wein gesetzt



Ab heute gibt es in der Steiermark rund 580 per Gesetz definierte Rieden.

KonsumentInnen erhalten volle Transparenz in Bezug auf die Herkunft von Trauben

und Weinen.