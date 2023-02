Unternehmenszentrale von Netto bezieht Büro in Berlin (FOTO)

Stavenhagen (ots) - Das Headquarter des Lebensmittel-Discounters Netto ist ab

sofort in Berlin. In neu angemieteten Räumen im TechnoCampus in

Berlin-Charlottenburg werden zukünftig alle Verwaltungsbereiche gebündelt. Die

ersten Abteilungen haben die neuen Räume am 1. Februar 2023 bezogen.



Bisher waren die Büros in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und im

brandenburgischen Wustermark angesiedelt. Am neuen Standort in Berlin werden

sukzessive alle Abteilungen der Verwaltung zusammengeführt. Die Büros befinden

sich im neu errichteten Bauteil F des TechnoCampus am Siemensdamm 64. Das

Gebäude überzeugt mit seiner Öko-Bilanz und ist mit der höchsten

DGNB-Zertifizierung "Platin" ausgezeichnet.