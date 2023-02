Mit Windkraft-Aktien holen sich Anleger eine Branche ins Depot, die in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Denn zum 01. Februar tritt das „Wind-an-Land-Gesetz“ in Kraft. Es soll den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen.

Denn insbesondere in den vergangenen Jahren stockte der Ausbau. In den Jahren 2016 und 2017 wurden jeweils mehr als 1.300 neue Windräder in Deutschland errichtet. Im Jahr 2022 kamen netto lediglich 264 Anlagen neu hinzu. Insgesamt erreicht die Windkraft einen Anteil von etwa 22% der Energieerzeugung in Deutschland.

Global auf dem Vormarsch - auch in China

Weltweit betrachtet ist die Windenergie unterdessen seit Jahren auf dem Vormarsch. Studien zufolge wird der Zubau neuer Windkraft-Anlagen für 2022 auf 110 GW geschätzt. Die Gesamtkapazität der Energieerzeugung durch Windräder wird sich dadurch um gut 13% auf etwa 950 GW erhöht haben. Die meisten neuen Windkraft-Anlagen entstehen übrigens in China. Dort wurde im vorigen Jahr der Löwenanteil neuer Anlagen errichtet (60 GW Zubau).

