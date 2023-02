Überlebende der Beirut-Explosion gründen Startup Listando (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Jetzt Dienstleister finden

https://ots.de/VwoB5N

--------------------------------------------------------------



Düsseldorf (ots) - Listando, eine Online-Vermittlungsplattform für

Dienstleistungen wie Gartenarbeit, Handwerksarbeiten, Nachhilfe und mehr, gibt

seine Expansionspläne für ganz Deutschland bekannt. Listando wurde von Marc

Ibrahim gegründet, der im August 2020 eine der größten nichtnuklearen

Explosionen die Hauptstadt Beirut im Libanon überlebte. Er hat es sich mit

Listando zur Aufgabe gemacht, Kunden mit zuverlässigen und kompetenten

Dienstleistern zusammenzubringen, damit es einfacher denn je wird, Experten in

der Nähe zu finden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

" Ich habe Listando mit dem Ziel gegründet, es den Menschen leicht zu machen,die Dienstleistungen zu finden, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen ", sagtMarc Ibrahim, Gründer von Listando. " Wir freuen uns, diese Vision auf dienächste Stufe zu heben, indem wir unsere Plattform auf ganz Deutschlandausdehnen und sie so noch mehr Menschen zugänglich machen ."Blicken wir zunächst kurz 2,5 Jahre zurück:Am 4. August 2020 erschütterte eine der größten nichtnuklearen Explosionen dieHauptstadt Beirut, wobei mehr als 200 Menschen getötet und mehr als 7.000Einwohner verletzt wurden. " Die Stadt wurde zerstört: 300.000 Menschen verlorenihr Zuhause, und unser Büro wurde völlig zerstört ". sagt Marc Ibrahim. " Wirhatten Glück, dass wir überlebt haben. Seitdem haben wir beschlossen, dass esZeit war, den Libanon zu verlassen ".Warum sich die Gründer für Deutschland entschieden haben:" Wir hatten deutsche Freunde, die immer sagten, dass Deutschland eine Plattformwie die unsere braucht. Sie sagten, dass die Leute immer noch ihre Familie,Freunde oder Nachbarn nach lokalen Fachkräften fragen. Nachdem wir einigeMarktforschungen durchgeführt hatten, beschlossen wir, nach Deutschland zuziehen, um dieses Problem zu lösen. So entstand Listando: eine Plattform, dieKunden mit lokalen Fachleuten für viele Kategorien von Dienstleistungenzusammenbringt, wie z.B.: Haushaltsdienstleistungen, Veranstaltungen, Fitness,Unterricht, digitale Dienstleistungen und viele andere" .Was genau ist Listando?Listando ist eine Online-Plattform, die Kunden mit Dienstleistern in ihrer Näheverbindet und es ihnen erleichtert, die benötigte Hilfe für eine Vielzahl vonDienstleistungen zu finden. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie den Kundendie Suche und den Vergleich von Dienstleistern mit detaillierten Profilen,Bewertungen und Rezensionen erleichtert, um ihnen eine fundierte Entscheidung zu