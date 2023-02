Tausende von Gästen werden Festivals auf der ganzen Welt genießen können, beginnend in Südafrika am 1. April, gefolgt von Chile, Peru, Kolumbien, Japan, Italien, Kanada, China, Griechenland, Brasilien, der Dominikanischen Republik, Indien und vielen anderen Ländern. Die Corona Sunsets-Festivals finden nicht an herkömmlichen Veranstaltungsorten statt, sondern an bemerkenswerten natürlichen Schauplätzen wie den Stränden von Goa in Indien und Okinawa in Japan. Die Orte wurden so ausgewählt, dass die Gäste in die natürliche Umgebung eintauchen können und hautnah die atemberaubendsten Sonnenuntergänge der Welt erleben, die den Höhepunkt des Abends bilden und sozusagen die Headliner der Festivals sind.

Nachhaltigkeit wird bei der Corona Sunsets Festival World Tour groß geschrieben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, sich mit Nichtregierungsorganisationen und Expertinnen und Experten für Nachhaltigkeit auszutauschen, um über bewährte Praktiken zu sprechen. So sollen auch Maßnahmen und eine nachhaltigere Lebensweise angeregt werden. Im Bestreben, positive Festivals zu veranstalten, wird Corona sämtliche Abfälle verantwortungsbewusst entsorgen und auf der gesamten Tour auf Einwegplastik verzichten. Darüber hinaus wird es an jeder Station Live-Musik, Kunst und umweltfreundliche kulinarische Erlebnisse geben, die den Teilnehmern die Natur näher bringen sollen. Da jedes Festival einzigartig für seinen Standort ist, arbeitet Corona mit lokalen Anbietern und Künstlern zusammen, um die Schönheit der Natur zu bewahren und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten.