RISE und Insiders bieten ein One-App-Paket für Private Krankenversicherungen mit Rechnungsmanagement und TI/ePA/IDP

Berlin/Kaiserslautern/Schwechat (ots) - Technologie-Hersteller RISE und InsidersTechnologies kooperieren für interessierte PKVenPrivate Krankenversicherungen nutzen heute Gesundheits-Apps, um ihren Kundendigitalen Zugang zu ihren Services anzubieten. Zukünftig wollen sie diese Appsum den Zugang zur Telematikinfrastruktur (TI) und die darüber laufendenAnwendungen, wie der elektronischen Patientenakte (ePA), dem E-Rezept undweiteren digitalen Services im deutschen Gesundheitswesen erweitern. DieTechnologiehersteller Research Industrial Systems Engineering (RISE)Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH und InsidersTechnologies GmbH (Insiders) bieten gemeinsam ein Komplettpaket mit ihrenetablierten Lösungen für TI-Anbindung, ePA, ePA+, Digitale Identität, E-Rezept,sowie Rechnungs- und Vertragsmanagement an. Krankenversicherer profitieren vomgesamtheitlich orchestrierten Serviceportfolio auf Basis der TI-zertifiziertenRISE-Technologie.Für Krankenversicherer ist die kundenorientierte Orchestrierung ihres gesamteneHealth-Anwendungsportfolios die Herausforderung in der digitalen Zeitenwende imdeutschen Gesundheitswesen. Ziel der privaten Krankenversicherer ist es, nebenadministrativen Services ihren Kunden auch medizinische Mehrwertfunktionen undLösungen der TI in einer mobilen Anwendung integriert anzubieten. Die ePA isthier zusammen mit dem E-Rezept die zentrale eHealth-Anwendung im deutschenGesundheitssystem und das Herzstück der TI.Viele private Krankenversicherungen bieten bereits Apps an, mit denenVersicherte Rechnungen digital einreichen, mit ihrer Versicherung auf sicheremWeg digital kommunizieren, ihre Verträge einsehen oder administrative Aufgabenerledigen können. Zahlreiche Versicherungen setzen hierzu schon lange auf dieLösungen von Insiders aus dem Input-, Rechnungs- und Vertragsmanagement.RISE und Insiders bieten eine integrierte "One-App"-Lösung, in der allemedizinischen und administrativen Anwendungen des eHealth-Portfolios einerprivaten Krankenversicherung in einer mobilen Applikation integriert werdenkönnen. Die Basis dieser App bildet die von der gematik zertifizierteTI-Technologie der RISE inkl. ePA und medizinischer Mehrwertservices (ePA+), dieum die etablierten Lösungsbausteine der Insiders für das Rechnungs- undVertragsmanagement erweitert wird. Die gemeinsame Lösung wird ergänzt durch eineTI-konforme digitale Identität, eine Anbindung an das E-Rezept und einenzukünftigen eRechnung-Fachdienst der TI, der insbesondere für PKV-Versicherteeinen großen Mehrwert der TI darstellen wird. Somit hat der Versicherte eine